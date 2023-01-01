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Mahjoctopus 是一款益智游戏，结合了麻将的有趣部分和纸牌等经典纸牌游戏的乐趣。在这个以水下为主题的华丽益智体验中，您将按升序或降序对图块进行排序。检查屏幕底部图块上的数字，然后从牌堆中挑选一张新卡片，直到找到它之前或之后的数字。点击正确的图块会将其移动到游戏面板的底部。如果您没有可以配对的号码，请从牌堆中获取更多牌。如果您遇到困难，请随意使用撤消能力或获取图块。不要忘记点击偶尔出现的神秘海洋生物以获得惊喜！检查屏幕底部图块上的数字，然后从卡片堆中挑选一张新卡片，直到找到数字为止在它之前或之后。您可以点击图块将其移动到适当的位置。Mahjoctopus 由 Adgard 创建。在 Poki 上玩其他令人上瘾的游戏：Pop It vs Spinner、Find The Candy、MadZOOng 和 Merge to Million您可以在 Poki 上免费玩 Mahjoctopus。Mahjoctopus 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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