UnpuzzleR
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UnpuzzleR是一款由Kek Games制作的益智游戏。您的目标是移除拼图中的所有拼图块，直到画布完全变空。单击并拖动一块以将其拉开并将其从拼图中删除。没有办法卡住，这是您可以花一些时间玩的最好的放松游戏之一。您的进度会在每次成功的移动后保存，因此您可以放松并享受这种平静的体验，而不必担心解决方案。随时休息一下，稍后再回来从同一个地方继续。总会有下一步，如果您找不到它 - 使用提示，甚至跳过该级别。您能解决 UnpuzzleR 中的所有轻松谜题吗？按住并拖动一块，将其拉开并将其从谜题中移除。只有在没有任何其他棋子挡路的情况下，您才能拉动棋子。消除所有碎片来解决谜题！UnpuzzleR 由 Kek Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他减压益智游戏：UnpuzzleX、Unpuzzle 和 Rhomb
网站：poki.com
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