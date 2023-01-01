King of Mahjong

麻将之王是一款益智游戏，将经典麻将体验提升到一个全新的水平。您的目标是使用三个或更少的直线连接两个相同的图块。这一次，您将享受升级版的麻将冒险，其中有各种美丽的麻将牌，包括蝴蝶、宝石、水果和可爱的动物！但这还不是全部 - 该游戏提供多种具有挑战性的模式来测试您的解谜技巧。解锁马拉松模式进行无尽的游戏，在 PVP 模式中与其他人竞争，或者在日历模式中享受每天的新事物！为了获得高分，请尝试匹配相距较远的瓷砖以获得更多星星。祝麻将之王玩得开心！

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