Math Mahjong Relax 是一款很酷的教育麻将游戏，在视觉和数学上挑战您的思维！尝试通过匹配正确的图块并给出数学问题的正确答案来通关所有 36 个关卡。在 Poki 上免费在线玩数学麻将 Relax！

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