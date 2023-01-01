Emoji Sort Master 是一款排序益智游戏，您的目标是将表情符号混合在一起进行排序。将表情符号移动到右侧的管中，直到每个管中只剩下一种类型的表情符号。逻辑思考并找到自己的方式来对有趣的表情符号进行排序。如果您遇到困难或犯了错误，您随时可以得到提示或撤消您的上一个动作！与您的朋友分享表情符号排序大师，看看谁能最快完成游戏！单击管子或表情符号以选择它，然后单击管子以放置选定的表情符号。选择/移动表情符号 - 点击或左键单击表情符号排序Master由VNStart Studio创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Emoji Sort Master。Emoji Sort Master 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

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