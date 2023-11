Pop It Master 是一款轻松的在线益智游戏。该游戏以著名的 Pop It 坐立不安玩具为基础。在这个游戏中,您的目标是按下弹出按钮,将其弹出并解锁一个彩色玩具。注意戳破每一个泡泡,不要留下任何东西!如果集齐了全部 80 个烦躁玩具,您就可以解锁秘密模式。您准备好享受令人满意的数字流行体验了吗?来吧,享受 Pop It Master 提供的逼真的平静声音和感觉!Pop - 点击或鼠标左键单击 Pop It Master 由 Rad Brothers 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏!

网站:poki.com

