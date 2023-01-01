Pop It Master 是一款轻松的在线益智游戏。该游戏以著名的 Pop It 坐立不安玩具为基础。在这个游戏中，您的目标是按下弹出按钮，将其弹出并解锁一个彩色玩具。注意戳破每一个泡泡，不要留下任何东西！如果集齐了全部 80 个烦躁玩具，您就可以解锁秘密模式。您准备好享受令人满意的数字流行体验了吗？来吧，享受 Pop It Master 提供的逼真的平静声音和感觉！Pop - 点击或鼠标左键单击 Pop It Master 由 Rad Brothers 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Pop It Master”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。