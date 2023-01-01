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Puppet Master 是一款终极点击破坏游戏，由 FreezeNova 开发。非常适合缓解压力或那些只想扔东西的日子，Puppet Master 可以让您使用各种武器在玩具木偶上发泄沮丧。想扔刀、开机关枪还是发射火箭？ Poki 上的 Puppet Master 一切皆有可能！造成更多伤害时解锁更多武器，并在这款动感十足的布偶游戏中证明谁是终极木偶大师！ 控制： 鼠标 - 单击以射击/投掷武器 关于创作者： Puppet Master 由 FreezeNova 创建。他们也是《蒙面部队》、《蒙面射手》等游戏的创造者。

网站：poki.com

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