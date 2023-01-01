Bubble Trouble
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Bubble Trouble 是一款街机泡泡射击游戏，由 Kresimir Cvitanovic 制作。在这个游戏中，你的目标是与魔鬼一起射泡泡！使用尖刺枪将所有气泡从最大到最小的部分弹出。每戳破一个气泡，它的尺寸就会变小，但也会成倍增加。与时间赛跑，收集所有陷阱和能量道具，让你成为这款游戏中的佼佼者。你有能力成为终极泡泡射击游戏吗？怎么玩：按空格键使用你的尖刺枪。关于创作者：Bubble Trouble 由 Kresimir Cvitanovic 创作。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
网站： poki.com
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