Bubble Trouble 是一款街机泡泡射击游戏，由 Kresimir Cvitanovic 制作。在这个游戏中，你的目标是与魔鬼一起射泡泡！使用尖刺枪将所有气泡从最大到最小的部分弹出。每戳破一个气泡，它的尺寸就会变小，但也会成倍增加。与时间赛跑，收集所有陷阱和能量道具，让你成为这款游戏中的佼佼者。你有能力成为终极泡泡射击游戏吗？怎么玩：按空格键使用你的尖刺枪。关于创作者：Bubble Trouble 由 Kresimir Cvitanovic 创作。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Bubble Trouble 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。