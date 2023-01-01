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Panda: Bubble Shooter

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熊猫：泡泡射手是LAK Games制作的一款泡泡射击益智游戏。在这个游戏中，你是许多小熊猫的父亲，你必须通过清除充满彩色泡泡的所有关卡来拯救它们。使用你的瞄准技巧来打破匹配的泡泡，并使用各种类型的能量提升来帮助你一路前进。赚取金币、能量提升、宝箱和每日奖励，甚至玩命运之轮迷你游戏，让你的冒险变得更加有趣。为人父母的黄金法则是不要让你的孩子呆在泡泡里，所以勇敢去打破它吧！按住鼠标左键或手指瞄准，松开即可射击。匹配三个或更多相同颜色的气泡即可将其刺破。使用长箭助推器的帮助来清除最困难的地方。 熊猫：泡泡射手是由 LAK Games 开发的。在 Poki: Like a King 和 Bubble Shooter 上玩他们的其他游戏

网站： poki.com

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