Logic Master 1 是一款思维游戏，您将遇到各种棘手的谜题和谜语，这些谜题和谜语将考验您的大脑并迫使您跳出框框进行思考。美丽的手绘图形和有趣的音乐背后等待着许多棘手的问题！这些不是您每天都会看到的问题类型，因此在回答之前请仔细考虑！即使您觉得自己知道答案，您也应该再次阅读问题，因为游戏可能需要您从另一个角度思考。它们都是为了锻炼你的记忆力、注意力和以非常规方式思考的能力而设计的！它甚至可以帮助您提高记忆力、视觉处理能力以及火车形状和颜色的协调性！游戏还将评估您回答这些问题的速度和效率，以便您可以确定游戏如何评价您的注意力得分。不要忘记，如果您卡在某个关卡中，您随时可以获得提示！你不需要有高智商或像爱因斯坦一样的天才才能在这个游戏中表现出色，但即使你是天才，我们也鼓励你玩它！单击或点击屏幕上的答案来选择它。逻辑大师1 由 Unico Studio 创建。他们是《Brain Test: Tricky Puzzles》、《Brain Test 2: Tricky Stories》、《Brain Test 3: Tricky Quests》、《Who Is?》、《Word City Crossed》、《Word City Uncrossed》、《4 Pics 1 Word》和《Word MonstersYou》等传奇益智游戏的开发者可以在 Poki 上免费玩 Logic Master 1。Logic Master 1 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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