Brain Quiz 3D 是一款有趣的益智游戏，您可以在其中测试您的逻辑技能。跳出框框思考，不要忘记技巧问题！游戏的各个阶段旨在以可爱、时尚的方式挑战您的智慧。使用鼠标/触控板按照游戏说明解决难题。Brain Quiz 3D 由加拿大 KasSanity 开发。他们也是 KnockOff、Dashy Square 等游戏的创造者！

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