The Impossible Quiz

不可能的测验是一个在线问答测验，仅包含非常难的问题。许多问题都有双重含义、技巧和双关语，需要你跳出框框思考。四个答案中，只有一个答案是正确的。总共有 110 个问题。你的生命只有三条，每犯一个错误，你就会失去一条生命。这款原创游戏无需 Flash，即可在任何设备上运行。 110个问题你都回答了吗？玩“不可能的测验” 2. 从四个选项中单击正确答案。使用“跳过”可以跳过游戏的特定问题。小心炸弹，它们有一个计时器，可以在时间用完或游戏结束之前回答问题。不可能的测验是由 Splapp-me-do 创建的。他还创作了续集《不可能的测验 2》和 🎅 圣诞节主题测验：《不可能的测验》。

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