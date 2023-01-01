The Impossible Quiz 2
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《不可能的测验 2》是万维网上最难的琐事测验的第二部分。问题甚至比第一个测验更加棘手，这使得这款游戏正式成为最难的游戏。创建者 Splapp-me-do 已竭尽全力确保您无法成功完成此测验。 120个问题等你来解答。祝你好运！这款原创游戏无需 Flash，即可在任何设备上运行。您回答了所有问题吗？玩不可能的测验。用鼠标回答问题不可能的测验是由 Splapp-me-do 创建的。他还创建了原创的 The Impossible Quiz 和圣诞节主题测验：The Impossible Quizmas。Naleksuh 发现了这款游戏中的大部分错误，并且感谢他修复了这些错误！
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