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Linebacker Alley 2

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《后卫巷 2》是广受欢迎的后卫巷系列的第二部。这是一款美式橄榄球游戏，由托尼·科尔宾创建。在后卫巷 2 中，目标是突破对手的防线并达阵。每次你达阵得分，你就进入了一个新的水平，更多的对手试图对付你。在这个版本中，你不仅可以使用小巷，还可以在球场周围奔跑。游戏有 14 个关卡。移动 - 箭头键 Boost - W 旋转 - STony Corbin 创造了后卫巷系列。除了《Linebacker Alley 2》之外，他还创建了《Linebacker Alley》，该游戏也在 Poki 上提供。

网站：poki.com

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