《屋顶狙击手 2》是 New Eich Games 于 2019 年推出的一款在线射击游戏。你的目标是展示你的狙击技巧，以留在屋顶上。 Rooftop Snipers 2 可以与两名玩家一起玩。您还可以自定义您的竞技场以进行终极对决。解锁更多角色来进行史诗般的战斗，看看你是否能先将对手从屋顶上射下来。 W-跳跃 电子射击 我跳 O-射击 《Rooftop Snipers 2》由原《Rooftop Snipers》、《Getaway Shootout》、《Tube Jumpers》和《Ping Pong Chaos》的创作者 New Eich Games 制作。他们的总部设在美国。

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