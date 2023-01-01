Sniper vs Dinosaurs 是一款 3D 射击游戏，让您使用狙击步枪射击恐龙。体验潜入屋顶并消灭在地图上奔跑的巨大怪物的乐趣。您还可以四处奔跑并收集物品，以用于改进游戏玩法、升级武器和雇用新的美眉。您可能从其他游戏（例如《可爱军队》或《猫的故事》）中认识了可爱们。射击每只恐龙的帽子，将其击落，这样你就可以证明你的目标是最好的！确保您探索了恐龙公园、奇怪的洞穴和大城市的每个区域。你准备好迎接最独特的狙击游戏了吗？这些恐龙不是！用光标瞄准，然后点击鼠标左键进行射击。缩放 - 鼠标右键单击跳跃 - 空格键（按两次可双跳） 狙击手与恐龙是由 Cute Army 创建的。在 Poki 上玩他们的其他可爱游戏：猫的故事和可爱的军队您可以在 Poki 上免费玩《狙击手大战恐龙》。《狙击手大战恐龙》可以在您的计算机上玩。

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