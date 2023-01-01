Swingo 是一款街机游戏，将平台和动作类型结合到一个有趣的包中。你控制一个可爱的有弹性的角色，它只能使用抓钩四处移动。发射钩子并将自己拉向您想去的方向！您的角色将左右摇摆并弹跳，直到到达每个关卡末尾的水果为止。每个成功完成的关卡都会奖励您一些积分，这些积分加起来可以解锁很酷的新角色。第一个是青蛙，你能解锁所有动物吗？您一定会喜欢在 Swingo 中探索充满活力和创意的充满惊喜的关卡！使用抓钩四处移动！瞄准并射击 - 鼠标左键单击、拖动并释放游戏中有大量独特的 Swingo 角色可供解锁。它们都是按照动物设计的。Swingo 由法国游戏开发工作室 Blumgi 创建。在 Poki 上玩他们的传奇游戏：Blumgi Rocket、Blumgi Ball、Blumgi CastleSwingo 可以在 Poki 上免费玩。Swingo 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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