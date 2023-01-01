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Blumgi Castle

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Blumgi Castle 是一款技巧游戏，您可以装备各种炸药和特殊武器，将敌人沉入水中。炸毁你的敌人，或者摧毁他们站立的地面！使用角色周围的指示器瞄准，按住动作按钮设置强度，并向怪物释放雨状炸弹。如果关卡中的每个生物都被击败，您将成功完成该关卡。每隔几个关卡你就会解锁一个全新的酷角色，所以一定要扮演他们中的每一个角色！请务必检查顶部的特殊武器 - 因为其中有一些非常有趣的武器，例如更大的爆炸、圆锯、炸药、激光束，甚至是其兄弟游戏 Blumgi Ball 中著名的传送篮球！没有一种正确的方法可以通关，所以请随意创造破坏并充分享受这款令人上瘾的技能游戏！Blumgi Castle 由法国游戏开发工作室 Blumgi 创建。在 Poki 上玩他们的传奇技能游戏：Blumgi Ball、Blumgi RocketBlumgi Castle 可以在 Poki 上免费玩。Blumgi Castle 可以在您的计算机和手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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