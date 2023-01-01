Spooky Squashers 是一款体育游戏，您是一名壁球运动员，必须逃离充满幽灵的幽灵城堡。挥动球拍将球扔向敌人。一旦你的球击中小兵足够多的次数并将其击倒，你就会击败他们。但如果你的球连续从墙上弹起三次而没有接触到敌人，你就会失去那个球。所以要注意你的目标，或者如果你不能，试着接住你的球并在它们消失之前再次击球。使用保龄球和导弹等道具来丰富您的游戏，解锁铲子或煎锅等酷炫装备，并在游戏提供的各种难度设置中完成游戏。一旦您成为壁球大师，您就可以击败邪恶厨师幽灵，或者跻身排行榜前十名！Spooky Squashers 由 Raviv Elon 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Spooky Squashers。Spooky Squashers 目前只能在您的计算机上玩。

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