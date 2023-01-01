WebCatalogWebCatalog
Spooky Squashers

Spooky Squashers

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Spooky Squashers 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Spooky Squashers 是一款体育游戏，您是一名壁球运动员，必须逃离充满幽灵的幽灵城堡。挥动球拍将球扔向敌人。一旦你的球击中小兵足够多的次数并将其击倒，你就会击败他们。但如果你的球连续从墙上弹起三次而没有接触到敌人，你就会失去那个球。所以要注意你的目标，或者如果你不能，试着接住你的球并在它们消失之前再次击球。使用保龄球和导弹等道具来丰富您的游戏，解锁铲子或煎锅等酷炫装备，并在游戏提供的各种难度设置中完成游戏。一旦您成为壁球大师，您就可以击败邪恶厨师幽灵，或者跻身排行榜前十名！Spooky Squashers 由 Raviv Elon 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Spooky Squashers。Spooky Squashers 目前只能在您的计算机上玩。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Spooky Squashers 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Papa Louie

Papa Louie

poki.com

Block Toggle

Block Toggle

poki.com

Clicker Heroes

Clicker Heroes

poki.com

Castle Defender Saga

Castle Defender Saga

poki.com

Kingpin Bowling

Kingpin Bowling

poki.com

Archer Castle

Archer Castle

poki.com

Brutal.io

Brutal.io

poki.com

Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

Irrational Karate

Irrational Karate

poki.com

Wrassling

Wrassling

poki.com

Horror Dungeon 3D

Horror Dungeon 3D

poki.com

Test Subject Complete

Test Subject Complete

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策