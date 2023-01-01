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Block Toggle 是一款益智游戏，您必须使用 1/2/3 键让部分关卡出现和消失来通过关卡。游戏的难度慢慢增加，并且引入了新的方块。有些在跳跃时出现并消失，有些则在踩到它们后永远消失。游戏会慢慢地教你每一个新的障碍，然后将它们组合起来。你能完成 Block Toggle 中的每个关卡吗？ 控制：跳跃 - 向上箭头或 w 侧向移动 - 左/右箭头或 a/d Toggle 块 - 1/2/3 关于创建者：Block Toggle 由 Robert Alvarez 创建。这是他继 Isotiles 之后在 Poki 上的第二款游戏！

网站： poki.com

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