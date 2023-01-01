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Blockins 是一款益智平台游戏，您可以在其中操纵和堆叠类似俄罗斯方块的方块以到达传送门。您将获得几个形状独特的方块 - 即使您设法将其中一个方块进入传送门，您也可以通过关卡！切换方块，从一个平台跳到另一个平台，有时将方块堆叠在一起，甚至旋转方块。通往门户的道路上有许多创造性的障碍，所以你会发现许多令人惊讶和令人满意的谜题需要解决。如果您遇到困难，请不要担心 - 您随时可以使用提示来告诉您如何通过关卡。Blockins 由 Robert Alvarez 创建。他们在 Poki 上还有其他思维游戏：一键弹跳、壁架投掷、平台倒计时、跳跃扭曲、Plactions、跳跃克隆、大高小、传送跳跃、方块切换、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免费玩 Blockins。Blockins 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站：poki.com

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