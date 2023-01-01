Ledge Throw 是一款益智游戏，您可以创建临时平台来跳跃，并以创造性的方式完成平台谜题。首先，使用WASD或方向键来奔跑和跳跃。按 X 会抛出一个类似回旋镖的平台，你可以站在上面。然而，创建另一个平台会破坏之前创建的平台 - 即使您目前正站在它上面！因此，在陷入危险之前要小心并思考你的行动。如果您遇到困难，也不必担心 - 您随时可以使用提示来显示移动的顺序。有 24 个有趣的关卡和精心设计的谜题，让您摸不着头脑！Ledge Throw 由 Robert Alvarez 创造。 Poki 上还有其他思维游戏：Platform Countdown、Hop Warp、Plactions、Jumping Clones、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免费玩 Ledge Throw。Ledge Throw 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Ledge Throw 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。