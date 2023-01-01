Jumping Clones
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《跳跃克隆》是一款由罗伯特·阿尔瓦雷斯 (Robert Alvarez) 创作的益智游戏。在这个游戏中，你必须完成一个充满特殊机制的平台关卡，但不同的是：你同时控制多个角色！你必须运用你的思维能力来同步动作或利用地形来移动。你能完成所有关卡吗？让我们跳吧！箭头键或 WASDJumping Clones 是由 Robert Alvarez 创建的。他们在 Poki 上还有其他游戏：Resizer、Block Toggle 和 Isotiles。
网站：poki.com
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