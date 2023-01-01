Big Tall Small
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Big Tall Small”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Big Tall Small 是一款由 Robert Alvarez 创建的益智平台游戏。解决控制多个角色，他们必须全部到达一个共享出口。在这些具有不同大小和特征的角色之间切换，以完成每个级别的谜题。三个朋友可以解决一两个人解决不了的问题！不要忘记与您的朋友分享 Big Tall Small！移动 - WASD 或箭头键开关 - 向下、空格或 Enter 重置 - R返回 - Esc 或 BBig Tall Small 由 Robert Alvarez 创建。 Poki 上还有其他思维游戏：Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer
网站：poki.com
免责声明：WebCatalog 与“Big Tall Small”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。