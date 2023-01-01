Big Tall Small 是一款由 Robert Alvarez 创建的益智平台游戏。解决控制多个角色，他们必须全部到达一个共享出口。在这些具有不同大小和特征的角色之间切换，以完成每个级别的谜题。三个朋友可以解决一两个人解决不了的问题！不要忘记与您的朋友分享 Big Tall Small！移动 - WASD 或箭头键开关 - 向下、空格或 Enter 重置 - R返回 - Esc 或 BBig Tall Small 由 Robert Alvarez 创建。 Poki 上还有其他思维游戏：Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Big Tall Small”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。