Jump and Hover
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Jump and Hover 是一款益智平台游戏，您可以控制一个立方体角色，他需要在不死的情况下完成障碍和充满尖刺的关卡。游戏的意义非常明显：你需要跳跃和悬停才能通过危险的关卡。明智地控制跳跃并计时以保持漂浮。你的悬停计时器几乎会立即耗尽，所以不要在空中浪费一秒钟，并提前考虑一下你想跳到哪个平台。关卡周围散布着电池。这些电池可帮助您在空中为悬停杆充电。不要忘记接触地面也有同样的作用！所以继续尝试一下吧。你能通过跳跃和悬停获得胜利吗？跳跃和悬停是由罗伯特·阿尔瓦雷斯 (Robert Alvarez) 创建的。 Poki 上还有其他思维游戏：Placions、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer
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