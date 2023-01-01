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Teleport Jumper

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Teleport Jumper 是一款 2D 解谜平台游戏，由 Robert Alvarez 创作。使用短距离传送绕过障碍物并到达每个级别的出口。使用传送键打开一个新盒子，您可以在其中控制重生位置。准确安排您将传送的位置并仔细选择您的步骤以通过门户完成关卡。不要忘记与您的朋友分享 Teleport Jumper！移动 - WASD 或箭头键传送 - X、J 或 Space 取消传送 - C 或 K 重置 - R 返回 - Esc 或 BTeleport Jumper 由 Robert Alvarez 创建。 Poki 上还有其他游戏：Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer

网站： poki.com

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