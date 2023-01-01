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Platform Countdown

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Platform Countdown 是一款益智游戏，您将穿越平台，其中有消失的方块可供跳下。每个方块上都有数字，表示在它们消失之前您可以踩到它们多少次。要完成一个关卡，您必须在跳到第一个方块之前先发制人地决定您的移动，并确保清除所有方块。如果您遇到困难，请不要担心 - 您始终可以使用提示来显示平台的顺序。有许多有趣的关卡和精心设计的谜题，让您摸不着头脑！Platform Countdown 由 Robert Alvarez 创建。 Poki 上还有其他思维游戏：Hop Warp、Plactions、Jumping Clones、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免费玩 Platform Countdown。Platform Countdown 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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