Hop Warp 是一款思考游戏，您需要穿过障碍并收集星星来完成关卡。你有能力将自己传送到游戏中的任何地方，但你只能使用你的力量有限的次数。为了赢得这场游戏，你必须在行动之前思考你的行动，并收集散布在关卡周围的所有星星。如果您遇到困难，请不要担心 - 您随时可以使用提示来显示要拾取的星星的顺序。有许多有趣的关卡和精心设计的谜题让你摸不着头脑。注意红色区域，那里是你无法使用力量的地方！你能完成 Hop Warp 中的每个关卡吗？Hop Warp 由 Robert Alvarez 创建。 Poki 上还有其他思维游戏：Placions、Jumping Clones、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免费玩 Hop Warp。Hop Warp 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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