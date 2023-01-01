One Button Bounce 是一款益智游戏，您可以控制一个在平台上不断来回奔跑的角色。你无法停下来，你的任务就是正确把握角色跳跃的时间，以便你的诅咒变成解决谜题的方法。使用 W、空格键或向上箭头来跳跃并从墙壁上弹起。从一个平台跳到另一个平台，直到到达门户并带您前往下一个平台。通往门户的道路上有许多创造性的障碍，所以你会发现许多令人惊讶和令人满意的谜题需要解决。如果您遇到困难，请不要担心 - 您随时可以使用提示来告诉您如何通过关卡。使用 W、空格键或向上箭头来跳跃并从墙壁上弹起。从一个平台跳到另一个平台，直到到达门户并带您前往下一个平台。One Button Bounce 由 Robert Alvarez 创建。 Poki 上还有其他思维游戏：Ledge Throw、Platform Countdown、Hop Warp、Plactions、Jumping Clones、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免费玩“一键弹跳”。可以在计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩“一键弹跳”。

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