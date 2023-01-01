One More Line 是一款休闲街机游戏，您可以在其中看到自己的队伍可以拉多长！这款非常容易上瘾的一键游戏由 SMG Studios 制作，将考验您的技能和时机。在 Poki 上玩“One More Line”，看看你的线路有多疯狂。在正确的时间按住空格键，将线从一个点摆动到另一个点。但跑过两侧，你的路线就结束了！看似简单，但极具挑战性，今天就来玩一下 Poki 上的 One More Line。控制：空间 - 按住以摆动关于创作者：One More Line 是位于澳大利亚墨尔本的 SMG Studios 的 One More 系列的第三部分。该系列还包括 One More Dash 和 One More Bounce。他们也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等游戏的创造者。

网站：poki.com

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