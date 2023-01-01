只有一个？是一款很酷的技能游戏，你必须瞄准并将球射入杯子才能进入下一关。你用来弹球的墙壁越多，你的组合得分就会越高！只有一个？在 Poki 上，关卡会变得越来越难，障碍也越来越多，所以要小心，因为你只有一条命可以玩！该游戏是作为 HTML5 游戏开发的，这意味着您可以玩 Just One？在您的桌面和移动浏览器上！控制：射击 - 用鼠标拖动并单击关于创建者：QKY games 是这款令人上瘾的游戏的创建者。他们也是 Poki 上 Stickjet Challenge 的创始人。

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