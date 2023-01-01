Just One?
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Just One?”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
只有一个？是一款很酷的技能游戏，你必须瞄准并将球射入杯子才能进入下一关。你用来弹球的墙壁越多，你的组合得分就会越高！只有一个？在 Poki 上，关卡会变得越来越难，障碍也越来越多，所以要小心，因为你只有一条命可以玩！该游戏是作为 HTML5 游戏开发的，这意味着您可以玩 Just One？在您的桌面和移动浏览器上！控制：射击 - 用鼠标拖动并单击关于创建者：QKY games 是这款令人上瘾的游戏的创建者。他们也是 Poki 上 Stickjet Challenge 的创始人。
网站：poki.com
免责声明：WebCatalog 与“Just One?”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。