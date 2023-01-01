One More Bounce 是 SMG Studios 推出的一款技巧游戏，该工作室是 One More Line、One More Dash 等游戏的创造者！以直角画一条线来引导你的头像弹跳穿过每个关卡。尝试收集所有钻石来展示你的大师水平！不过要小心;如果你碰到粉红色边框，你的跑步就结束了。 One More Bounce on Poki 拥有超过 100 个关卡和多种游戏模式，一定能让您玩上几个小时。再玩一次弹跳并解锁新的主题和头像。控制：鼠标 - 单击并拖动以画线空格键 - 导航菜单关于创作者：One More Bounce 是位于澳大利亚墨尔本的 SMG Studios 的 One More 系列的第三部分。该系列还包括 One More Dash 和 One More Line。他们也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等游戏的创造者。

网站：poki.com

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