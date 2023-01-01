Skiing Fred 是一款雪地、混乱的体育游戏，由《Running Fred》和《Super Falling Fred!》的制作者 Dedalord 制作。在弗雷德游戏系列的本期中，弗雷德来到滑雪场享受冬季运动的乐趣。滑雪穿越山区世界，并在弗雷德逃离格林米收割者时提防等待着他的陷阱！在 Poki 上玩《弗雷德滑雪》，当你危险地滑过企鹅、流星等物体时，即可获得额外积分。解锁新装备，让弗雷德保持滑雪风格。 Skiing Fred 具有多种游戏级别/模式，为每个人带来满满的乐趣！ 空格键 - 跳跃/涡轮速度 箭头键 - MoveSkiing Fred 由位于阿根廷的 Dedalord 创建。他们是 Fred 系列的创作者，包括《奔跑的弗雷德》、《超级坠落的弗雷德》等。

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