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《奔跑吧弗雷德》是Dedalord打造的一款具有多种游戏模式的动作游戏。你能控制我们疯狂的英雄弗雷德逃命吗？奔跑弗雷德可以让你控制弗雷德，让他穿过城堡等等。不过要小心！每一个转折点都有危险等待着将弗雷德压垮血淋淋的核心。在 Poki 上玩《奔跑吧弗雷德》，体验多种游戏模式：冒险、挑战和无尽的生存！ 控制： 方向键 - 移动 Fred 关于创作者： Running Fred 由位于阿根廷的 Dedalord 工作室创建。他们是 Fred 系列的创造者，包括 Falling Fred、Skiing Fred、Clicker Fred 等。 技术：Dedalord 将经典的 Running Fred 游戏更新为 HTML5 版本，您现在可以在 Poki 上免费在线玩游戏！

网站：poki.com

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