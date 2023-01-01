Run 3 是一款无尽的跑酷游戏，你需要驾驶你的小外星人穿越太空。 Run 3 由 Joseph Cloutier 创作，是 Run 游戏系列的第三部分。 Run 3 现已提供 HTML5 版本，因此您无需 Flash 支持即可玩游戏。您可以在电脑上免费玩在线游戏。您的任务很简单：跑得尽可能远，不要摔倒！当您从一个关卡移动到另一个关卡时，请避免掉落的瓷砖、洞、陷阱等。如果撞到墙壁，屏幕就会旋转。这款激烈的动作和无尽的跑酷游戏将带您踏上穿越严格限制区域的恐怖旅程。你必须引导这个灰色的小外星人穿越不断变化的领土。沿着任何墙壁移动，找到最安全的路线，看看你能生存多久！是的，原始的 Run 3 游戏可以在 Poki 上玩，无需 Flash。因此无需Flash即可在PC、手机和平板电脑上玩！Run 3由美国的Joseph Cloutier创建。他也是 run 和 run-2 的创造者。 Run 3 与 Happy Wheels 等其他网络经典游戏一样，都是 Poki 上最受欢迎的游戏之一。

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