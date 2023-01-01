Temple Run 2: Holi Festival

《神庙逃亡 2：洒红节》是一款由 Imangi 开发的无尽跑酷游戏。在《Temple Run 2》中重新设计的色彩缤纷的寺庙中庆祝洒红节！带着金神像并躲避沿途发现的所有障碍和陷阱，逃脱。胡里节地图从彩虹瀑布到涂有各种颜色粉末的脆弱柱子，为经典的《神庙逃亡 2》体验增添了一些活力。你准备好开始一场激动人心的新冒险了吗？《神庙逃亡 2：洒红节》是热门游戏《神庙逃亡》第二部中的一张新地图。它是由 Imangi 创建的。在 Poki 上玩他们的传奇无尽跑酷游戏《Temple Run 2》、《Temple Run 2: Frozen Shadows》和《Temple Run 2: Jungle Fall》！收集免费金币，在接近边缘之前跳跃一秒，升级你的角色统计数据，为你的跳跃计时双跳障碍，并确保完成阶段目标。您可以在浏览器上玩《神庙逃亡 2：洒红节》，无需在 Poki.No 上免费安装或下载。由于游戏是一个无尽的奔跑游戏，所以神庙是没有尽头的；玩家一直玩到角色撞上大障碍物、落入水中或被恶魔猴追上。您需要连接互联网才能在 Poki 上玩《神庙逃亡 2：洒红节》。邪恶恶魔猴（或恶魔猴）是《Temple Run》及其续作《Temple Run 2》的主要反派。他们会追捕玩家，寻找夺回金色神像的任务。在《Temple Run 2：洒红节》中收集金币并填充能量计，以解锁暂时的速度和无敌提升。打开“能力”并点击您想要提高的能力，例如护盾持续时间、硬币磁铁和提升距离。

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