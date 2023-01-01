Angry Gran Run 是一款无尽的跑步游戏，您将扮演每个人最喜欢的愤怒奶奶！奶奶逍遥法外，她不会俘虏任何人。穿过迈阿密的街道，躲避海豚、恐龙、机器人等，带着格兰走得尽可能远！跳过汽车和冲浪板，在飞艇下滑行，并在转弯时进行机动，同时尝试收集尽可能多的硬币。 向上箭头 - 跳跃 向下箭头 - 滑动 左/右箭头 - 转弯 A/D 键 - 左/右移动 Angry Gran Run 系列由英国 AceViral 创作。他们也是 Bike Mania、Batman & The Flash: Hero Run 和许多其他成功游戏的创作者。

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