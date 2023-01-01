MTB Hero 是一款体育游戏，您可以骑着自行车超越对手，最终获得第一名。选择你的英雄并在山地自行车速降赛事的三个赛道上展开竞争。全速冲过对手，并记住在转弯时减速。确保同时收集金币和增益，以便您可以将它们用于更多升级，例如速度、动力、稳定性和耐力。准备好享受这款激动人心的自行车游戏并准备赢得金牌吧！左倾 - A 或左箭头键 右倾 - D 或右箭头键MTB Hero 由加拿大游戏开发公司 b10b 开发，提供免费游戏以街机风格游戏为核心的浏览器游戏。他们在 Poki 上还有其他竞技游戏：田径英雄、超级摩托车英雄、赛车英雄、滑板英雄和回转英雄。他们还有休闲游戏：彩虹星弹球和消防员弹球。

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