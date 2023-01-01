田径英雄是b10b Games开发的一款体育游戏。你正在参加夏季奥运会。选择你的角色并尝试赢得一些奖牌！参加 100 米短跑、标枪等项目的比赛。你能在每个类别中赢得金牌吗？单击或点击绿色箭头即可移动。Athletics Hero 由 b10b 创建，b10b 是一家加拿大游戏开发公司，提供以街机风格游戏为核心的免费浏览器游戏。在 Poki 上玩他们的其他游戏 Stock Car Hero、Superbike Hero 和 Skateboard Hero！

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