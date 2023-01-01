Slalom Hero是一款由b10b开发的街机游戏。在这款游戏中，您可以选择您的英雄并在冬季运动回转项目的三个赛道上进行比赛。在回转门之间驾驶，收集助推器以提高你的成绩，最重要的是，玩得开心！您能在《Slalom Hero》中赢得金牌吗？ 转向 - 左/右箭头键《Slalom Hero》由 b10b 创建，b10b 是一家加拿大游戏开发公司，提供以街机风格游戏为核心的免费浏览器游戏。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Rainbow Star Pinball、Superbike Hero、Stock Car Hero、Athletics Hero 和 Firefighter Pinball。

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