Rainbow Star Pinball

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彩虹星弹球是b10b开发的一款复古风格的街机游戏。彩虹星弹球通过赋予其令人惊叹的色彩缤纷的外观，使经典的弹球游戏焕然一新。在这款游戏中，你将进入一个神奇的世界，逃离魔法森林，遇见独角兽，在浪漫的舞会上团结王子和公主，并最终找到彩虹尽头的每一个宝藏。准备好享受这款激动人心的弹球游戏吧！移动桨 - A/D 或左/右箭头键射击球 - S 或向下箭头倾斜桌子 - W 或向上箭头彩虹星弹球是由加拿大游戏开发公司 b10b 创建的，该公司提供免费游戏- 玩以街机风格游戏为核心的浏览器游戏。在 Poki 上玩他们的其他游戏 Stock Car Hero、Superbike Hero 和 Skateboard Hero！

网站： poki.com

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