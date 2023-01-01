Tennis Hero

网球英雄是b10b Games开发的一款体育游戏。您正在参加本世纪最激动人心的网球赛事。选择你的角色，踏上赢得所有奖牌的旅程。加入与三个对手的竞争，并尝试获得尽可能多的分数。你能赢得金牌吗？点击以完美把握击球时机。当力量条达到最大时，通过按住和释放来发球 - 避免过度力量！《网球英雄》是由 b10b 创建的，b10b 是一家加拿大游戏开发公司，提供以街机风格游戏为核心的免费浏览器游戏。在 Poki 上玩他们的其他游戏《赛车英雄》、《超级摩托车英雄》、《滑板英雄》、《田径英雄》、《消防员弹球》和《彩虹星弹球》！

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