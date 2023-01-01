Firefighter Pinball

消防员弹球是一款由b10b开发的街机游戏。在这款游戏中，你将享受到不一样的弹球体验。这款弹球游戏以消防员一天的生活为主题，让您驾驶消防车、检查泵车、进行室内操作、应对机动车辆事故或协助直升机救援。此外，您将在玩游戏时学习消防安全知识。准备好花一些时间来玩这款激动人心且内容丰富的弹球游戏吧！移动桨 - A/D 或左/右箭头键射击球 - S 或向下箭头倾斜桌子 - W 或向上箭头消防员弹球由加拿大游戏开发公司 b10b 开发，提供以街机风格游戏为核心的免费浏览器游戏。 Poki 上还有其他游戏：Array、Array、Array 和 Array！

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