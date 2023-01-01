Smoots Pinball Zombie
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Smoots Pinball Zombie 是一款支持最多四名玩家的本地多人游戏的弹球游戏。它以令人惊叹的 3D 图形和怪异但时尚的元素为您的经典弹球体验带来新的变化。你所要做的就是控制桌子两侧的脚蹼，不要让球掉下来。这张弹球桌有许多秘密和惊喜等待您去发现。您能飞多高而不会掉落球？轻弹左右脚蹼，将球保持在桌子上。向左滑动 - A 或左箭头键 向右滑动 - D 或右箭头键 摇动桌子 - Tab 暂停 - Escape 开始/使用 - SpaceSmoots Pinball Zombie 由 Kaneda Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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