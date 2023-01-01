WebCatalogWebCatalog
Smoots Pinball Zombie

Smoots Pinball Zombie

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Smoots Pinball Zombie 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Smoots Pinball Zombie 是一款支持最多四名玩家的本地多人游戏的弹球游戏。它以令人惊叹的 3D 图形和怪异但时尚的元素为您的经典弹球体验带来新的变化。你所要做的就是控制桌子两侧的脚蹼，不要让球掉下来。这张弹球桌有许多秘密和惊喜等待您去发现。您能飞多高而不会掉落球？轻弹左右脚蹼，将球保持在桌子上。向左滑动 - A 或左箭头键 向右滑动 - D 或右箭头键 摇动桌子 - Tab 暂停 - Escape 开始/使用 - SpaceSmoots Pinball Zombie 由 Kaneda Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Smoots Pinball Zombie 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

SuperBrawl

SuperBrawl

poki.com

Rainbow Star Pinball

Rainbow Star Pinball

poki.com

Pinball FRVR

Pinball FRVR

pinball.frvr.com

Firefighter Pinball

Firefighter Pinball

poki.com

Angry Zombie

Angry Zombie

poki.com

Zombie Siege Outbreak

Zombie Siege Outbreak

poki.com

Cyberpunk Ninja Runner

Cyberpunk Ninja Runner

poki.com

Zombie Derby: Pixel Survival

Zombie Derby: Pixel Survival

poki.com

Zombie Derby

Zombie Derby

poki.com

Fancy Pants 3

Fancy Pants 3

poki.com

Fancy Pants 2

Fancy Pants 2

poki.com

Fancy Pants

Fancy Pants

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策