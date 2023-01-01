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Zombie Siege Outbreak

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拿起你的装备并穿上衣服：僵尸即将占领你的城市！在这款充满动感的射击游戏中，你将从路障后面保卫你的地盘，射击想要打倒你的僵尸大军。你只能向左或向右移动，但幸运的是，你杀死的每一个僵尸都会赚取现金，这些现金可以用来购买更好的武器和装备。你会成为最后一个不死不休的人吗？ 控制： WASD-移动 左键单击-射击 右键单击 - 缩放 QE——切换武器 R-重新加载 P——暂停 L - 锁定/解锁鼠标

网站： poki.com

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