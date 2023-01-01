Getaway Shootout

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在逃亡枪战中，您将与另外三人比赛直至撤离点。然而，这不是一场普通的比赛，因为你只能跳到终点线。尝试在这款两人游戏中跳过电脑或您的朋友之一。在充满障碍的终点线中，你会发现各种武器和助推器来击败竞争对手。W - 向左跳 E - 向右跳 R - 能量提升 I - 向左跳跃 O - 向右跳跃 P - 能量提升

网站：poki.com

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