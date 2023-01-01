OvO Classic 是一款街机平台游戏，您可以使用火柴人角色参与快速通关。您的目标是尽快到达终点线的旗帜。你的速度和效率将决定你的成功和高分。只需跳跃、跳墙和滑行即可通过关卡！如果您想真正掌握游戏，请将这些动作结合起来以获得额外的力量！您可以在滑行或地面突袭后立即跳得更高！您能成为 OvO Classic 中最快的极速跑者吗？游戏内将显示控件。移动 - 左/右箭头跳跃 - 空格键滑动 - 向下箭头OvO Classic 由法国游戏开发工作室 Dedra Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：OvO DimensionsOvO Classic 可以在 Poki 上免费玩。OvO Classic 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

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