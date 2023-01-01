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《Descent》是Sakkat Studio制作的一款技巧游戏。你是一名需要下山的登山者。按住手指或鼠标左键可以跳离墙壁。一旦你离开墙壁，你就无法再控制角色，直到他再次接触墙壁。因此，请仔细把握跳跃时间，收集尽可能多的硬币并避开致命的障碍。快来和你的朋友分享下降并比较高分吧！按住你的手指或鼠标左键从墙上跳开。仔细把握跳跃时间，收集金币并避开障碍物。下降是由 Sakkat Studio 创作的。在 Poki 上玩他们的其他街机/技能游戏：James Gun、Ground Digger、Crush It!、Sweet Run 和 Throw It Better!

网站： poki.com

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