《詹姆斯枪》是一款由 Sakkat Studios 制作的趣味技能游戏。你被抓了，你需要从你爱人的窗户跳出去，现在！尝试降落在你的跑车上而不摔倒致死。抓住壁架以减缓坠落速度，抓住另一个壁架，并在安全时放手。你很快就会发现，你们的关系引力比让你偷偷溜出这间公寓的引力要危险得多。抓住壁架 - （按住）空格键、鼠标左键或手指。Indecent Escape 的创建者是萨卡特工作室。在 Poki: Sweet Run 和 Ground Digger 上免费玩他们的其他休闲游戏

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