Mad Pixel Ltd. 的《Run and Gun》是经典关卡射击游戏的现代演绎。你的任务很简单:击败你的敌人,到达大老板并进入下一关!确保瞄准你的目标,因为每次爆头你都会赚到更多钱,让你收集金币来升级你的盔甲和枪支。但如果你错过了,你的跑枪冒险可能就结束了!在浏览器中玩 Poki 上的 Run and Gun,体验这款激动人心的射击街机游戏! 控制: 鼠标/空格键 - 射击 关于创作者: Run and Gun 由 Mad Pixel Ltd 创建。他们也是 Mad GunZ 的创建者。

网站:poki.com

