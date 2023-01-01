Run and Gun
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Mad Pixel Ltd. 的《Run and Gun》是经典关卡射击游戏的现代演绎。你的任务很简单：击败你的敌人，到达大老板并进入下一关！确保瞄准你的目标，因为每次爆头你都会赚到更多钱，让你收集金币来升级你的盔甲和枪支。但如果你错过了，你的跑枪冒险可能就结束了！在浏览器中玩 Poki 上的 Run and Gun，体验这款激动人心的射击街机游戏！ 控制： 鼠标/空格键 - 射击 关于创作者： Run and Gun 由 Mad Pixel Ltd 创建。他们也是 Mad GunZ 的创建者。
网站：poki.com
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